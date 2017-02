СМИ: Флинн обсуждал санкции с Кисляком до инаугурации Трампа

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Флинн обсуждал с послом России в США проблему антироссийских санкций, сообщили американские СМИ. Эти контакты имели место в течение месяца, предшествовавшего инаугурации Дональда Трампа. Газеты The Washington Post и The New York Times ссылаются на анонимных "нынешних и бывших" официальных лиц.

The Washington Post пишет, что некоторые лица во власти могли бы счесть подобные контакты "потенциально незаконным" сигналом Москве относительно смягчения санкций, введённых администрацией Барака Обамы в декабре в связи с кибератаками на США.

Советники Трампа ранее говорили, что Флинн беседовал с Сергеем Кисляком через несколько дней после Рождества всего лишь для того, чтобы запланировать телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации главы Белого дома 20 января.

Однако источники The New York Times утверждают, что телефонный разговор за день до введения Обамой новых санкций против России в связи с кибератаками, выходил далеко за границы "логистики", которая якобы стала основным содержанием телефонного разговора после инаугурации. Издание отмечает, что кибератаки, как уже неоднократно утверждалось, были якобы предприняты российской стороной в интересах успешного завершения предвыборной кампании Трампа. Эти официальные источники, на которое ныне ссылаются СМИ, подчёркивают, что Флинн никогда ранее не давал "однозначных обещаний" ослабления санкций, но, вероятно, его слова могли оставить впечатление, что такое развитие было бы возможным.

Майк Флинн изначально отрицал факт телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком. 8 февраля, на вопрос журналиста обсуждал ли он санкции с Кисляком, Флинн дважды ответил "нет".