Роскомнадзор заблокировал страницу в ChicagoNow за фото ребенка

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов одну из страниц крупнейшей блог-платформы Чикаго ChicagoNow. Как сообщает "Роскомсвобода", страница была заблокирована на основании статьи закона "Об информации", которая включает в себя запрет на распространение детской порнографии.

Роскомсвобода уточняет, что на заблокированной странице был снимок фотографа Роберта Мэпплторпа, который был сделан в 1976 году. На нем изображена полураздетая девочка. Этот снимок входит в коллекцию музея Соломона Гуггенхайма. Страница, на которой находилась фотография Мэпплторпа, была опубликована в блоге в декабре 2010 года.

6 февраля стало известно, что Роскомнадзор заблокировал страницу старейшегоаукционного дома Bonhams из-за фотографии Джока Стёрджеса, выставку которого в Москве закрыли из-за обвинений в "пропаганде педофилии".