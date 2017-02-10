Россия заплатит компенсацию за неоказание помощи в СИЗО

Правительство России выплатит бизнесмену Амазапсу Абрамяну 15 тысяч евро за неоказание надлежащей медицинской помощи в СИЗО №1 Перми. Об этом 10 февраля сообщила правозащитная организация "Зона права".

Абрамян был задержан в феврале 2015 года. У него выявили ряд тяжелых заболеваний, а врачи отмечали, что Абрамян нуждается в срочной операции. Однако СИЗО, в котором находился пострадавший, не смогло оказать ему необходимой помощи. Сам Абрамян утверждал, что в СИЗО он получал только обезболивающие.

В июне 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Абрамяна на нарушение властями России статьи 3 Конвенции о защите прав человека основных свобод в части неоказания надлежащей медпомощи. Вместо ответов на вопросы заявителя, российские чиновники предложили Абрамяну компенсацию, фактически признав нарушение Конвенции.

По словам руководителя "Зоны Права" Сергея Петрякова, который представлял Абрамяна в суде, между российскими властями и его подзащитным было заключено мировое соглашение после которого ЕСПЧ прекратил разбирательство по жалобе пострадавшего.