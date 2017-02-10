Двое российских атлетов отстранены от соревнований из-за допинга

Спортивный арбитражный суд в Лозанне на 4 года отстранил от соревнований российскую бегунью Марию Савинову, признав ее виновной в неоднократном нарушении антидопингового законодательства.

Суд установил, что россиянка использовала запрещенные вещества в период с 2010 по 2013 годы, и лишил ее всех наград, полученных за это время, включая золото Олимпиады 2012 года.

Также в пятницу стало известно, что от соревнований временно отстранена член сборной России по биатлону Екатерина Глазырина. В пресс-релизе Международного союз биатлонистов (IBU) говорится, что это решение связано с публикацией второй части доклада об использовании допинга российскими атлетами.

Глазырина должна была участвовать в чемпионате мира, который стартовал накануне в Австрии.

Всемирное антидопинговое агентство представило два доклада о допинге в российском спорте. Руководитель независимой комиссии Ричард Макларен по итогам расследования пришел к выводу, что к махинациям причастны российские спортивные чиновники. Россия отвергает обвинения.