О политических добродетелях и тестостероне

Хозяин, который рачительно, твердой рукой управляет страной – такой лидер нужен россиянам среднего и старшего поколения. Молодые люди представляют кандидата иначе, во всяком случае, те, кто об этом задумался – человек, который "сможет заставить нас поверить в себя и что-то делать", "не будет узурпировать власть и покровительствовать малым группам интересов", "любить народ, которым он управляет, больше, чем власть".

Антрополог Александра Архипова о культах в традиционных обществах и современных

Впрочем, молодые люди, студенты-политологи и лицеисты-экономисты говорят также о суперкрутом топ-менеджере, (что можно рассматривать как синоним крепкого хозяйственника), то есть человеке, который умеет решать, главным образом, экономические проблемы. В этом смысле устремления молодых и чаяния взрослых совпадают – никакой идеологии, только практические соображения.

Однако, удивительным образом молодые люди не соотносят собственный уровень жизни с политическими изменениями в стране, и даже не думают о возможности повлиять на ситуацию обычным гражданским способом – прийти на выборы и проголосовать. Отчасти так происходит потому, что российская молодежь довольно поздно становится экономически самостоятельной. С одной стороны, родители продолжают помогать даже взрослым детям, а, кроме того, как считает социолог "Левада-центра" Денис Волков, российская молодежь - одна из самых привилегированных групп.

Поэтому значительная часть тех, кто приходит на выборы, голосуют за Путина. Менее благополучные молодые люди выбирают Жириновского, из городской среды, более успешные - Прохорова или Навального.По мнению Дениса Волкова, есть два полюса – те, у кого все хорошо и нет критического восприятия, голосуют за Путина, а у кого дела плохи - за Жириновского. Если социолог прав, учитывая экономическую несостоятельность России и повальное обеднение населения, перспектива вырисовывается очевидная. Если, конечно, на это же поле не придет кто-то другой.

Помимо серьезных экономических причин, активизировать молодежный электорат, голос которого с большой вероятность станет решающим, может яркий, близкий по возрасту лидер. Психолог Екатерина Егорова-Гантман считает, что на успех может рассчитывать именно "старший брат", а не представитель другого поколения. Иное дело, уточняет психолог, что молодые люди быстрее реагируют на личные качества кандидата, в то время как нынешние российские политики лишены политического "тестостерона".

Еще гражданское сознание пробуждается в моменты опасности, когда люди острее понимают, что от их выбора зависит будущее страны и собственное благополучие, или полагают, что их избраннику угрожает соперник. Возможно, именно это обстоятельство стало негласной причиной приговора Навальному, не самому популярному в народе кандидату на пост лидера страны. Фокус-группа студентов-политологов НИУ ВШЭ показала следующие результаты: "Навальный популист, я бы не проголосовал за него на выборах", "Навальный нужен, чтобы создать хотя бы видимый плюрализм мнений", "либерал у власти в России - это немного не про нас".

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов о том, какого лидера ждут россияне

Какими качествами должен обладать политический лидер, чтобы вызвать симпатии у молодежи, и какие обстоятельства могут этому сопутствовать предположили заведующий кафедрой "Теория познания" лицея НИУ ВШЭ Александр Гиринский и политолог, психолог Екатерина Егорова-Гантман.

Политический тестостерон

Екатерина Егорова-Гантман, психолог, политолог :

- Образ политического лидера, о котором люди могут говорить как об идеальном, исчезает ровно в тот момент, когда принимается электоральное решение. Когда люди идут к урне, они выбирают человека, который соответствует их, в хорошем смысле слова, шкурным потребностям.

Я думаю, что для молодежи важно, чтобы политик не был из поколения отцов. Скорее, старший брат, может быть, даже с большим возрастным отрывом, но все-таки из их когорты. Лидер не должен быть старым. Люди другой формации для них совсем чужие, они говорят на разных языках. У молодых есть потребность в сильной личности, в лидере, который способен повлиять на жизнь людей, способен их вовлечь во что-то. Кроме того, большинство воспринимает лидера личностно, не размышляя глубоко о политических вещах.

Студенты-политологи о том, нужно ли быть политиком, чтобы управлять страной

- Действительно, если прочитать политические программы всех партий, они будут совершенно неразличимы. Все говорят одно и то же – мы за все хорошее, против всего плохого. Есть мелкие нюансы, которые политологи, конечно, сразу же вытащат, но для народа это незаметно. Все лидеры говорят приблизительно одно и то же, призывают к хорошему и проявляют гнев в отношении плохого.

Главное здесь - личные способности. Есть ли у кандидата лидерские качества? Насколько он решителен? Готов ли вести за собой? Насколько он подходит тем, кому нужен отец, вождь? Может ли он взять делегируемое электоратом право на решение? Да, какие-то вещи можно воспитать. Но, извините за выражение, если политического тестостерона нет, то его нет. Когда кандидат вялый, когда от него не исходит личностной силы, то какой он лидер? Это не поправишь никаким тренингом, невозможно. Есть определенные психофизиологические свойства личности, которые легко считывает электорат. Пастух не может быть одной из овец, так не бывает.

он будет жестким отцом, предельно наказующим, и это нравится тем, кто его выбирал

Сегодня ситуация меняется, и меняется стремительно. Иначе мы не увидели бы Трампа, не увидели бы успех Ле Пен и других политических лидеров правого толка, жестких, властных, готовых к политическому насилию внутри и вовне. Трампа выбирали не за то, что он хороший бизнесмен и заработал много денег, нет. Трамп – это отец с розгой, которого очень хотела та часть населения, которая за него проголосовала. И самое смешно, что он вовсе не такой, каким мы его сейчас видим. Он хорошо просчитал, что нужно его электорату, и пришел с этими лозунгами к власти. И сейчас должен это выполнять, потому что все остальные его критикуют, и только этот электорат способен его переизбрать еще раз. Поэтому он будет жестким отцом, предельно наказующим. И это очень нравится тем, кто его выбирал, поскольку выбирали именно за отцовские качества.

Этим же запросом объясняется популярность Путина. У того населения, которое осталось проживать в России к 2000 году, существовал устойчивый запрос на лидера-отца, никакого не менеджера, а человека, который будет вести, предлагая безальтернативные способы жизни и выстраивая жесткие системы координат. Путин идеально вписывается в эту потребность. А кому не нравилось - те маленькие 14-15% плюс остальные, кто уехал. То есть, российский президент - плоть от плоти той массы, которая его поддерживает, и в этом смысле он идеальный лидер.

Потребность в легитимном насилии

Александр Гиринский, заведующий кафедрой "Теория познания" лицея НИУ ВШЭ:

- Надо понимать, что часть молодого поколения еще просто не получило реального опыта политического участия, а те, кто постарше, по большей части остались равнодушными, поскольку наши выборы мало похожи на активные электоральные процессы, которые происходят в Европе, и в принципе не вызывают интереса.

Вообще в России от политики не ждут много эмоций, хотя Немцов, мне кажется, был единственным, кто у молодежи мог вызвать какие-то положительные эмоции в среде либеральной оппозиции. По крайней мере, его знали. Навального тоже, конечно, знают, но уже есть разочарование в нем, в его бесконечных громких заявлениях, которые ничем не оканчиваются. В том, что он все время выступает инструментом легитимации каких-то выборов. Молодежь, не особенно искушенная в политической теории, эти вещи хорошо схватывает и чувствует на интуитивном уровне, поэтому отчуждение от политики нарастает.

Кроме того, нынешние студенты и старшеклассники - дети советского поколения. Их родители, так или иначе, взрослели в Советском Союзе. А это поколение, на мой взгляд, устало от политики в целом, в том числе от каких-то прокламаций, ожиданий от политических лидеров, от партий, кланов и т. д. В общем, они во много (и родители, и дети) транслируют повестку усталости от политики и от завышенных ожиданий. Они достаточно прагматичны и не ждут многого.

Студенты Лицея НИУ ВШЭ о том, может ли лидером стать человек не из политики

- Если говорить о Путине, то мне кажется, во-первых, что у него нет электората в том смысле, что нет какой-то группы, к которой он постоянно апеллирует. Это ни хорошо и ни плохо. Это некоторый факт. Он умеет играть на разных территориях, умеет сотрудничать и разговаривать на разных языках с разными сообществами. Это, на самом деле, объективно хорошее умение для политика. Нельзя сказать, что он основал свое лидерское положение на постоянном применении насилия или еще чего-то. Он пришел как человек, который должен был консолидировать определенные элиты. И он, скорее, лидер элит, чем лидер народа. Это такая тонкая игра России нулевых, которая вполне работает и сегодня.

был заключен негласный контракт власти с обществом: отчуждение частного от политического

Тогда же произошла и эмансипация, отчуждение частного от политического. Новое поколение, которое выросло и сформировало свои привычки в то время, этим сейчас и живет. Здесь можно говорить про то, что в нулевые годы был заключен негласный контракт власти с обществом: вы не лезете в политику, но при этом у вас есть полная свобода в частной жизни. Мне кажется, эта установка присутствует в новом поколении, несмотря на то, что политическая ситуация по сравнению с серединой нулевых поменялась. На самом деле политика сейчас влияет на нашу жизнь в гораздо большей степени, чем тогда. Молодым поколением это пока не очень чувствуется, во многом потому, что они не стали сами зарабатывать. Я думаю, что лет через пять эта установка должна у них поменяться, и это будет интересно.

Если говорить о современном лидере, то есть как бы две добродетели политические. Здравый смысл, т. е. лидер может не обладать специальным образованием, специальными личностными качествами, а должен быть рассудителен, способен к компромиссам, разумен в бытовом смысле слова. И этого достаточно. Еще есть понимание, что лидер должен быть экспертом и уникальной личностью. И ХХ век шел по второй линии, что лидер должен вести, указывать, то есть должен быть личностью со всеми составляющими. И мы знаем, чем ХХ век закончился. Поэтому вторая половина ХХ века - это эпоха усталости от такого типа лидерства, возвращение к политикам, которые больше руководствуются здравым смыслом, практицизмом, а не спонтанными волевыми решениями. Но сейчас ситуация начинает меняться, поскольку возникла потребность в легитимном насилии.