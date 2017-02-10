Активист, задержанный у Конституционного суда, вышел из ОВД

Правозащитник Динар Идрисов, задержанный в пятницу на пикете в поддержку осужденного активиста Ильдара Дадина, вышел из отделения полиции. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила гражданская активистка Ирина Яценко.

Идрисова задержали у здания Конституционного суда в Петербурге, где проходило заседание по иску Дадина, оспаривавшего конституционность статьи об уголовном наказании за неоднократные нарушения на митингах. Полицейские обвинили Идрисова в том, что он проводил пикет "в непосредственной близости" от здания суда.

Сообщалось, что на активиста составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий и о неподчинении требованиям сотрудника полиции.

В пятницу Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор, вынесенный Ильдару Дадину, но признал статью, по которой его осудили на два с половиной года лишения свободы, законной, хотя и требующей доработок.