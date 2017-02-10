"Открытая Россия" пожаловалась на РЕН-тв из-за Дадина

Организация "Открытая Россия" подала жалобу председателю палаты медиа-аудитории Общественной коллегии по жалобам на прессу Владимиру Лукину, требуя проверить ряд сюжетов телеканала РЕН-тв об осужденном активисте Ильдаре Дадине.

В частности, телеканал распространял сведения о якобы причастности генерального директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера к делу Дадина, личной жизни его жены, а также об "ЛГБТ-активизме" заключённого. Как утверждает "Открытая Россия", эти материалы призваны опорочить репутацию Дадина и отвлечь аудиторию телеканала от его дела.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный по статье "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В настоящее время Дадин отбывает наказание в исправительном учреждении на Алтае. 10 февраля Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор, вынесенный Дадину.



