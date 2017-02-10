Эрдоган стремится расширить свои полномочия в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует законодательно укрепить свою власть в стране. Сегодня он утвердил законопроект конституционной реформы, которая значительно расширит его полномочия. Законопроект должен быть одобрен на референдуме в апреле.

Изменения позволят Эрдогану издавать указы, устанавливать чрезвычайное положение в стране, назначать министров и высших государственных чиновников, распускать парламент и оставаться у власти как минимум до 2029 года. По мнению президента, эта реформа позволит создать стабильность в стране. Представители оппозиции видят угрозу и без того хрупкому балансу в правительстве.

Эрдоган пришёл к власти в 2003 году. В 2014 он сменил должность с премьер-министра на президента. Через два года в стране произошла попытка военного переворота. Она завершилась недачей - 9 тысяч человек были задержаны по подозрению в соучастии, часть мятежников погибла на месте. Переворот провалился из-за преданности Эрдогану со стороны народа, части правительства и армии страны.