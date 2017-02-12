Быть евреем: модно или опасно?

Причины современного антисемитизма и способы национальной идентификации у молодежи обсуждаем с психологом Александром Асмоловым, социологом Еленой Носенко-Штейн, директором по региональному развитию "Гилеля" России Кириллом Сахмановым и руководителем Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борухом Гориным.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 12 февраля в пять часов вечера.