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Рожденные после СССР

Быть евреем: модно или опасно?

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Зачем нужна национальность, откуда берется антисемитизм и кому выгодна ксенофобия

Причины современного антисемитизма и способы национальной идентификации у молодежи обсуждаем с психологом Александром Асмоловым, социологом Еленой Носенко-Штейн, директором по региональному развитию "Гилеля" России Кириллом Сахмановым и руководителем Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борухом Гориным.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 12 февраля в пять часов вечера.

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