Быть евреем: модно или опасно?

Зачем нужна национальность, откуда берется антисемитизм и кому выгодна ксенофобия
Причины современного антисемитизма и способы национальной идентификации у молодежи обсуждаем с психологом Александром Асмоловым, социологом Еленой Носенко-Штейн, директором по региональному развитию "Гилеля" России Кириллом Сахмановым и руководителем Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борухом Гориным.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 12 февраля в пять часов вечера.
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