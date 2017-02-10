Российских хакеров подозревают в атаках на сети МИД Италии

Итальянские официальные лица подозревают, что российские хакеры атаковали компьютерные сти министерства иностранных дел страны.

По информации издания The Guardian, ссылающегося не неназванные источники в правительстве Италии, перебои в работе электронной почты ведомства начались весной 2016 года и продолжались более 4-х месяцев, прежде всем были замечены. При этом защита секретной информации взломана не была. Кибератаке подверглись и зарубежные представительства МИД Италии.

Впрямую о причастности России к атакам никто не говорит, но предполагают, что за этим стоят российские хакеры, связанные с госструктурами.

Расследование проводит главная прокуратура Рима.

Обеспокоенность киберугрозой со стороны России выражают такие страны НАТО, как США, Германия, Франция, Нидерланды и Болгария.

Россия все обвинения отвергает.