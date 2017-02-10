Путин: Словения – "прекрасное место" для возобновления диалога с США

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на восстановление отношений с США и приветствует высказывания американского президента Дональда Трампа "на эту тему".

Выступая перед журналистами после переговоров в Москве с президентом Словении Борутом Пахором, Путин назвал словенскую столицу Любляну "прекрасным местом для проведения такого рода диалога". (В Словении родилась супруга президента США Дональда Трампа – Меланья Трамп.)

Путин сообщил, что корпорация "Российские железные дороги" может вложить миллиард евро в модернизацию железных дорог Словении, а "Газпром" готовит новый контракт по поставкам газа в эту страну в 2018–2022 годах.