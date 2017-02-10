Дело Дадина пересмотреть, статью УК - оставить. Эфир в 21:05.

Обсуждают Лев Пономарев, Елена Лукьянова, Ксения Костромина, Анастасия Зотова
В Петербурге Конституционный суд огласил решение о конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по жалобе гражданского активиста Ильдара Дадина – первого и пока единственного осужденного по этой статье. В нем КС в целом признал соответствующей закону применение уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, но с рядом оговорок. В связи с этим Конституционный суд постановил уголовное дело Ильдара Дадина пересмотреть.
Принятое решение КС не только облегчит участь самого Дадина, но и потребует редактирования некоторых положений, которые в существующем виде допускают разные толкования.
Ситуацию обсуждают правозащитник Лев Пономарев, доктор юридических наук Елена Лукьянова, адвокат Ильдара Дадина Ксения Костромина, журналист, жена Дадина Анастасия Зотова.
Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.
Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.
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