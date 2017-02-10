В Тбилиси продолжаются протесты против смены владельцев "Рустави-2"

В Тбилиси 10 февраля прошла акции в защиту свободы слова.

Как передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе, несколько тысяч человек приняли участие в шествии в центре грузинской столицы. Они протестовали против попытки властей сменить владельцев оппозиционной телекомпании "Рустави-2". Сейчас она принадлежит близким друзьям экс-президента Михаила Саакашвили и считается наиболее критическим медиаресурсом в стране.

Участники шествия перекрыли центральный проспект города и направились к зданию Верховного суда, где провели митинг с призывом не удовлетворять требование бывших владельцев "Рустави-2" о возвращении им телекомпании.

Один из лидеров партии Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), член парламента Ника Мелия заявил журналистам, что оппозиция "посылает четкий сигнал фактическому руководителю правительства, миллиардеру и российскому олигарху Бидзине Иванишвили прекратить попытки прибрать к рукам независимую телекомпанию".

Власти спокойно реагируют на акции, заявляя, что спор нынешних и бывших владельцев телекомпании "Рустави-2" не касается правительства и полностью относится к компетенции судебных органов.