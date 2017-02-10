Радио Свобода осуждает власти Туркмении за преследование журналистов

Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" осудила власти Туркмении за преследование независимых журналистов.

В заявлении президента корпорации Томаса Кента содержится призыв немедленно освободить журналистов Сапармамеда Непескулиева и Худайберды Аллашова, сотрудничавших с Туркменской службой Радио Свобода - Радио Азатлык.

Аллашов, известный своими критическим материалами о положении в стране, был арестован 3 декабря 2016 года по обвинению в хранении жевательного табака. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Многолетний корреспондент Радио Азатлык Сапармамед Непескулиев в сентябре 2015 года был приговорён к трём годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков.

Правозащитник ре раз называли эти обвинения сфабрикованными по политическим мотивам.

Томас Кент напомнил, что в преддверии президентских выборов 12 февраля особенно необходимо обеспечить всем избирателям право на доступ к достоверной информации о кандидатах, их программах,о ситуации в стране в целом.

США, ОБСЕ, а также организации а защиту свободы прессы обеспокоены судьбой независимых журналистов в Туркмении. Правозащитники из Human Rights Watch и "Репортёров без границ" осудили "беспрецедентное наступление" на свободу слова в Туркмении в канун выборов.