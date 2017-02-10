"Яблоко": надо исключить из программы школ "Основы религиозных культур"

Партия "Яблоко" призывает исключить из школьной программы предмет "Основы религиозных культур".

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", в принятом 10 февраля заявлении бюро партии предлагается также отменить решение о введении научных степеней в области богословия и о создании факультетов теологии в государственных вузах.