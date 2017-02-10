Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

"Яблоко": надо исключить из программы школ "Основы религиозных культур"

Смотреть комментарии

Партия "Яблоко" призывает исключить из школьной программы предмет "Основы религиозных культур".

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", в принятом 10 февраля заявлении бюро партии предлагается также отменить решение о введении научных степеней в области богословия и о создании факультетов теологии в государственных вузах.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG