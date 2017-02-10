Трамп обещал выполнять все обязательства США по безопасности Японии

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку усилиям Японии по разрешению территориалного спора с Китаем по поводу островов в Южно-Китайском море.
Выступая 10 февраля в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ, Трамп заверил его в неизменности всех обязательств Соединённых Штатов по защите и обеспечению безопасности Японии. Американский президент подчеркнул необходимость укреплять союз с Японией для поддержания мира и стабильности в Тихоокеанском регионе.
В принятом совместном заявлении лидеров обеих стран подтверждены все статьи американо-японского договор о безопасности от 1960 года.
Обозреватели отмечают, что остаются неурегулированными разногласия между Вашингтоном и Токио по поводу пакта о трансатланстическом партнёрстве, участие в котором Трамп полностью отверг.
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