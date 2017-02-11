Федерика Могерини: США не должны вмешиваться в политику ЕС

Глава Ведомства Европейского союза по внешней политике Федерика Могерини призвала администрацию Дональда Трампа не вмешиваться в политику ЕС. Агентство AFP, сообщившее об этом, предполагает, что Могерини выступила с таким пожеланием после похвальных слов Трампа в адрес Брюсселя. Глава Внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнула: "Мы не вмешиваемся в политику США. Европейцы ожидают, что и Америка не будет вмешиваться в европейскую политику".

Могерини завершает визит в США – первый после прихода к власти Дональда Трампа. Ее встреча с американским президентом состоялась в четверг на фоне отмеченной в минувшие дни неопределенности трансатлантических связей, отмечает AFP. Несмотря на смягчение Дональдом Трампом его критических высказываний о Североатлантическом союзе, он по-прежнему не выражает особого энтузиазма относительно Евросоюза и поддерживает решение Великобритании о Брекзите.

Избрание Трампа президентом США разочаровало многих европейских политиков, которые восприняли его как "опасно наивного" человека, не понимающего угроз со стороны России. Агентство отмечает, что победа Трампа могла стать фактором политического вдохновения для европейских политиков крайне правого направления.