CNN: На Трампа нет "подтвержденного компромата"

Американский телеканал CNN сообщил в пятницу вечером, что получил от своих источников в спецслужбах подтверждение части сведений, содержавшихся в досье, которое во время последней президентской кампании составлял на Дональда Трампа бывший агент британской разведки MI6, выполнявший заказ политических соперников республиканского кандидата.

CNN подчеркивает, что информация, получившая подтверждение, в частности, сведения непристойного характера, включенные в досье, не имеют никакого отношения к самому Трампу или его помощникам, а касаются только места и времени переговоров, которые вели между собой российские граждане, в том числе высокопоставленные должностные лица. Мониторинг их переговоров, общим числом в несколько десятков, осуществлялся американцами в штатном режиме. Ни имена российских представителей, ни содержание их разговоров не разглашаются из соображений безопасности.

Источники, однако, передали CNN, что некоторые из российских представителей были известны разведке как люди, "активно" занятые сбором компромата на Хиллари Клинтон.

До сих пор американские спецслужбы отказывались подтверждать какие-либо детали, собранные составителем досье. Как отмечает CNN, тот факт, что некоторые детали сейчас подтверждены, повышает, в целом, доверие разведсообщества к информации, представленной бывшим британским агентом.