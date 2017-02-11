В Москве ночью разграблен мемориал Бориса Немцова

В Москве гражданский активист Григорий Симаков, дежуривший у мемориала памяти политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, сообщил на горячую линию ОВД-Инфо, что в ночь на 11 февраля мемориал был разграблен муниципальными сотрудниками компании "Гормост" с применением силы к дежурным.
Когда дежурные — Григорий Симаков и Павел Колесников шли к ОВД Китай-Город, чтобы сообщить о произошедшем, им встретилась по дороге машина одного из сотрудников "Гормоста" Дмитрия Зайцева. Из неё выбросили часть личных вещей, принадлежащих дежурившим на мосту активистам. Из машины раздался выкрик "Забирайте".
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