Польский премьер Беата Шидло после автоаварии – "в стабильном состоянии"

Состояние здоровья премьер-министра Польши Беаты Шидло стабильное, ее жизни ничто не угрожает – заявил пресс-секретарь польского правительства Рафал Бохэнэк по поводу произошедшего в субботу вечером автомобильного инцидента.

Поздним вечером в пятницу лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, получив информацию о столкновении правительственного лимузина с частным автомобилем в районе города Освенцим, заявил, что "серьезно пострадала госпожа премьер, а также двое сотрудников службы охраны правительства".

Понадобилось более 12 часов, чтобы собрать пресс-конференцию на тему состояния здоровья главы правительства.

Пресс-секретарь правительства Рафал Бохэнэк, который, несмотря на настойчивые просьбы журналистов, категорически отказался сообщить подробности, например, ответить на вопрос, есть ли у Беаты Шидло переломы.

Полиция расследует причины инцидента. По предварительным данным, 21-летний водитель частного автомобиля признался, что нарушил правила дорожного движения.

За последнее время это по крайней мере третья авария с участием правительственных лимузинов. В минувшем году лопнуло колесо в автомобиле президента Анджея Дуды, а в январе в аварию попал кортеж, в котором передвигался министр обороны Антони Мацеревич.

В связи с этим в Польше все чаще говорят о необходимости немедленной реформы службы охраны правительства.