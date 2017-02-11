В Москве власти решили отменить вечеринку электронной музыки Brave

Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы потребовала отменить вечеринку электронной музыки "BRAVE" на заводе "Молния". Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook. Представители организаторов вечеринки, команды ARMA17, передают, что в префектуре им сообщили: в случае, если будут продолжены работы по подготовке мероприятия и не будет опубликовано сообщение об отмене, то начиная с 16 часов субботы 11 февраля на площадке Молния будет развернут штаб по недопущению проведения мероприятия с участием представителей правоохранительных органов».

Организаторы утверждают, что префектура не предъявила никаких документов, запрещающих или предостерегающих от проведения мероприятия. .

Заместитель префекта Александр Найденов рассказал изданию "Афиша Daily", что организаторы прислали уведомление слишком поздно — не за месяц до проведения, как полагается, с согласованием культурных мероприятий, а лишь 7 февраля. Организаторы со своей стороны заявляют, что [отправили] письмо с просьбой о содействии в проведении культурного мероприятия. Они ссылаются на распоряжение мэра Москвы, в соответствии с которым согласования требует «мероприятие с численностью до 5000 человек в том случае, если оно является разовым массовым культурно-просветительным, театрально-зрелищным, спортивным или рекламным мероприятием, проводимым с 8.00 до 23.00». Вечеринка же «BRAVE» — мероприятие регулярное, которое проводится в ночное время. В связи с этим организаторы считают, что у префектуры нет законных оснований для отмены мероприятия, а у полиции — для блокирования доступа к нему.

Издание The Village отмечает, что в декабре 2016 года было отменено мероприятие DATA, которое должно было пройти на том же заводе «Молния». Его отменили за несколько часов до начала из-за предупреждения Кузьминской межрайонной прокуратуры. Летом 2016 года также в последний момент был отменен многотысячный международный фестиваль электронной музыки и новой городской культуры Outline.