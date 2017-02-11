Украинский писатель Сергей Жадан стал "невъездным" в Белоруссию

Украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля, его уведомили о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Об этом сам Жадан сообщил 11 февраля на своей странице в Facebook. По его словам, около 2 часов ночи к нему в гостиничный номер прибыл милицейский патруль.

После разбирательств в отделении милиции, писателю объяснили, что с 2015 года ему запрещён въезд на территорию России с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". Поскольку Белоруссия и Казахстан находятся с Россией в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит на Белоруссию и Казахстан, отметил Жадан в Фейсбуке.

"Ночевать пришлось в камере. Утром долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов поставили штамп о запрете въезда на неопределенный срок", - добавил Жадан.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко сообщила, что посольство Украины в Белороуссии и МИД Украины готовят ноту в связи с произошедшим.