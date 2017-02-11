Кучерена: у России нет оснований для выдачи США Сноудена

У России нет оснований для выдачи США Эдварда Сноудена, заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

Он назвал "спекуляцией" и "вбросом спецслужб" сообщения американских СМИ о том, что Кремль рассматривает возможность выдачи Сноудена, чтобы улучшить отношения с администрацией президента Дональда Трампа.

Представитель МИД России Мария Захарова выразила в "Фейсбуке" мнение, что оппоненты Трампа пытаются через спецслужбы оказать давление на Белый дом в ходе формирования новой "внешнеполитической доктрины".

Американский гражданин Эдвард Сноуден работал аналитиком по контракту с Агентством национальной безопасности США. В 2013 году предал гласности информацию о программе электронной слежки американских спецслужб. Бежал в Гонконг, затем в Москву, где ему было предоставлено временное убежище.

Россия отказалась выдать Сноудена США, где ему может грозить 30-летний тюремный срок за разглашение секретных сведений.

Эдвард Сноуден неоднократно выражал желание вернуться в США при условии, что Вашингтон снимет с него обвинения.

Во время предвыборной кампании Трамп называл Сноудена предателем.

