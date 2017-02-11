Россия присвоила названия пяти Курильским островам

Пять ранее безымянных островов Курильской гряды получили названия. Одному из них присвоили имя председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Остальные острова получили названия в честь военных — генералов Кузьмы Деревянко, подписавшего акт о капитуляции Японии от СССР, и Алексея Гнечко, служившего на Дальнем Востоке. Ещё один остров носит имя первой в мире женщины - капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Пятый назвали в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове.