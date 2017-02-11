"Солидарность" поддержит Алексея Навального на выборах президента

На съезде Объединенного демократического движения "Солидарность" принято решение поддержать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на президентских выборах в России в 2018 году. Об этом сообщила в "Фейсбуке" активистка Алла Наумчева.

Ранее делегаты избрали руководящий орган – Федеральный политический совет.

Выступивший на съезде Илья Яшин рассказал о Манифесте-2017, в котором главными задачами "Солидарности" названы "восстановление демократических институтов, демонополизация экономики, гражданский контроль над чиновниками и силовиками, сохранение человеческого капитала, преодоление международной изоляции".

Делегат съезда Михаил Шнейдер призвал провести акции в память о Борисе Немцове, убитом в Москве поздно вечером 27 февраля 2015 года. По словам Шнейдера, уже известно, что акции пройдут в Москве, Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Перми.