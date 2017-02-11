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СМИ назвали потерпевшего в деле хакерской группы "Шалтай-Болтай"

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Единственный потерпевший в деле хакерской группы "Шалтай-Болтай" – топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков. Об этом сообщают ТАСС и "Росбалт" со ссылкой на собственные источники.

По информации источников агентств, обвиняемые по этому делу Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов взломали почту Кислякова. Следователи проверяют возможную причастность хакеров ко взлому почты других высокопоставленных чиновников.

Хакерская группа "Шалтай-Болтай" получила известность после публикаций, как утверждалось, переписки высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра России Дмитрия Медведева. По неподтвержденным данным, дело в отношении хакеров может быть связано с арестом двоих офицеров ФСБ и сотрудника "Лаборатории Касперского" по обвинению в государственной измене.

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