Киев не удовлетворен пояснениями Минска о задержании Сергея Жадана

Киев не удовлетворен пояснениями посла Белоруссии относительно задержания Сергея Жадана.

Министерство иностранных дел Украины в субботу вызвало посла Белоруссии в Киеве Игоря Сокола и выразило ему "глубокую обеспокоенность" ситуацией с задержанием в Минске и запретом на въезд в Белоруссию украинского писателя Сергея Жадана. В МИДе заявили, что "разъяснения белорусской стороны не удовлетворяют украинскую сторону", поэтому в ближайшее время будет проведен телефонный разговор глав ведомств обеих стран.

Сергей Жадан приехал в Минск для участия в 24-й Международной книжной выставке и поэтическом фестивале. В ночь на 11 февраля сотрудники милиции забрали его прямо из гостиничного номера и отвезли в один из райотделов милиции, где сообщили, что еще в 2015 году ему был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности".

Как сообщил сам Жадан, ночевать ему пришлось в камере, а утром ему поставили штамп в паспорте о запрете въезда в Белоруссию на неопределенный срок.

В Минске отмечают: поскольку в октябре 2015 года белорусский парламент ратифицировал соглашение с РФ о взаимном признании и исполнении решений об отказе во въезде на территорию каждой из стран, запрет на въезд Жадану в Россию распространяется и на Белоруссию.

Сергей Жадан – поэт, прозаик, эссеист, переводчик – входит в пятерку самых популярных украинских писателей, является одним из организаторов благотворительного фонда помощи детским домам, интернатам, школам, библиотекам, больницам в прифронтовой зоне Донбасса.

