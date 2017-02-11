Судьбу докторской диссертации Мединского решит ВАК

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) рассмотрит претензии к докторской диссертации министра культуры России Владимира Мединского. Судьбу работы будут решать Экспертный совет и президиум ВАК.

Диссертация Мединского была передана в ВАК диссертационным советом МГУ, 10 февраля изменившим свое прежнее решение отказаться от изучения работы по существу.

В апреле 2016 года группа ученых потребовала от Министерства образования и науки России лишить Мединского докторской степени, утверждая, что его диссертация не имеет научной значимости. "Этот текст в принципе нельзя считать историческим исследованием – настолько он пестрит грубейшими ошибками, которые трудно себе представить даже в курсовой работе студента исторического факультета", - говорилось в заявлении.

Рассмотрение вопроса переносилось несколько раз - в том числе из университета в университет и, наконец, было поручено Диссертационному совету МГУ.

Тема диссертации Мединского, защищённой им в 2011 году, "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков".