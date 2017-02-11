В Багдаде неизвестные ведут обстрел правительственных кварталов

В столице Ирака - Багдаде неизвестные начали обстрел "зелёной зоны", где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций. Об этом в Твиттере сообщает "Аль-Арабия".

Ранее поступила информация о столкновениях демонстрантов с полицией в Багдаде, жертвами которых стали не менее пяти человек, в том числе сотрудник полиции.

Десятки тысяч сторонников лидера радикальных шиитов Моктады ас-Садра требовали провести политические реформы, в частности, кардинально изменить состав Независимой избирательной комиссии - в преддверии региональных выборов, намеченных на сентябрь.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь помешать толпе прорваться к "зелёной зоне".

По словам организаторов, пострадали порядка 20 демонстрантов.

Согласно данным полиции, некоторые участники акции были вооружены пистолетами и ножами.

