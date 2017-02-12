Северная Корея провела испытание баллистической ракеты

Южная Корея и Соединённые Штаты изучают результаты испытания баллистической ракеты, проведённого на восточном побережье Северной Кореи. Ракета пролетела около 500 километров, сообщил южнокорейский комитет начальников штабов и подчеркнул, что военные специалисты США и Южной Кореи проводят детальный анализ всех параметров запуска и полёта ракеты. Пентагон подтвердил, что зарегистрировал "запуск ракеты" с территории Северной Кореи.

Нынешнее испытание – первое со времени вступления в должность президента США Дональда Трампа. Напряженность на Корейском полуострове возросла в январе, после заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о завершении подготовки к испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что пуск ракеты осуществлён с полигона в провинции Пхунан-Пукто на западе КНДР в сторону Японского моря. Американские медиа сообщили, что пока не удалось точно определить тип ракеты и её способность нести ядерный заряд.