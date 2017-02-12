В Москве полиция отпустила 10 задержанных пикетчиков

В Москве десять задержанных 11 февраля валютных заёмщиков вышли из полицейского участка "Басманный". Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных, полицейские составляли документы, где упоминалось нарушение порядка проведения мероприятия. Однако по совету адвоката задержанные отказались подписывать бумаги, составленные от их имени. Сотрудники полиции обещали "найти" на видео "допущенные правонарушения". Один из участников акции Евгений Кузин сообщил, что рядом с полицейскими находился мужчина в штатском, который руководил их действиями и при этом никому не представился.

Валютные заемщики проводили 11 февраля пикеты у зданий московских офисов пяти банков, среди которых "Альфа-банк", "Росбанк" и ВТБ. Один из участников пикетов сообщил изданию ОВД-инфо, что задержания прошли возле всех офисов, несмотря на то, что пикеты у четырех банков были согласованы, а у ВТБ проходили одиночные пикеты. Один из сотрудников полиции, который задерживал пикетчиков, заявил, что о о причинах действий полиции можно будет узнать в пресс-службе городского управления внутренних дел Москвы или по телефону 02.