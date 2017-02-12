США – ЕС: Рекс Тиллерсон принял в Вашингтоне Федерику Могерини

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон принял в Вашингтоне Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Федерику Могерини. Европейский политик выразила беспокойство в связи с возможным назначением Теда Маллаха послом США в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Маллах известен как евроскептик и сторонник "брекзита".

На встрече высокопоставленных дипломатов США и Европы присутствовал Джаред Кушнер, зять президента Трампа и его спецпредставитель на Ближнем Востоке. Могерини обсудила с ним перспективы возобновления палестино-израильского диалога и вновь призвала американскую администрацию не денонсировать ядерное соглашение с Ираном, получив в ответ соответствующие заверения.

Могерини также получила заверения в том, что администрация Трампа будет и далее увязывать смягчение санкций против России с выполнением Минских соглашений. Соединенные Штаты твердо стоят на том, что штрафные меры, введенные за аннексию Крыма, не будут отменены до возвращения полуострова Украине. Одновременно, в Вашингтоне не исключают ослабления санкций, примененных в связи с ролью России в вооруженном конфликте на востоке Украины и за кибератаки во время президентской кампании.

Государственный департамент США не выпустил заявления по поводу встречи Тиллерсона и Могерини.