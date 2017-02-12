Алексей Навальный выступил на съезде движения "Солидарность"

Оппозиционер Алексей Навальный выступил на съезде Объединенного демократического движения "Солидарность" в Москве. Он вновь заявил о своем намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, несмотря на обвинительный приговор по делу "Кировлеса".

Первоочередными мерами на посту главы государства Навальный назвал, в частности, освобождение политзаключенных и досрочные выборы в Госдуму. На съезде "Солидарности" было принято решение поддержать Навального в качестве кандидата в президенты.

8 февраля суд в Кирове после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" приговорил Алексея Навального к пяти годам условного лишения свободы. Политик намерен вновь добиваться отмены приговора в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Помимо Навального на съезде "Солидарности" в воскресенье выступил член Федерального политсовета движения Илья Яшин. Он заявил о необходимости активной политической деятельности в регионах для создания в России широкого протестного движения.

Также он выразил уверенность в том, что марш памяти Бориса Немцова в Москве состоится. Ранее в мэрию столицы была подана заявка на проведение акции 26 февраля.