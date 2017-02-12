США, Япония, Южная Корея, Франция осудили запуск ракеты КНДР

Франция осудила запуск Северной Кореей баллистической ракеты, заявив, что это является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. "Франция вновь подтверждает свою солидарность с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чья безопасность находится под угрозой северокорейской ядерной и баллистической ракетной программы," - говорится в заявлении французского МИДа.

Военные США, Южной Кореи и Японии выразили готовность изыскать различные варианты наказания Северной Кореи за испытание баллистической ракеты утром 12 февраля. Представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея сообщил, что дальность полета ракеты составила около 500 километров и Южная Корея совместно с США проводят анализ дополнительной имеющейся информации. По всей видимости ракета была усовершенствованной версией баллистической ракеты средней дальности "Мусудан"

Представители США подтвердили, что следили за полетом ракеты и считают, что она, вероятно, была ракетой средней или малой дальности, но не межконтинентальной баллистической ракетой. Они считают, что ракета не представляет угрозы для Соединенных Штатов.

Военные представители США и Южной Кореи сделали свои заявления в то время, когда во Флориле проходила встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В своем коротком выступлении перед началом встречи Трамп заявил, что на "100 процентов" поддерживает Японию, а Абэ сказал, что запуск был "абсолютно неприемлемым".

Администрация Трампа ожидала "провокаций" Пхеньяна и рассмотрит "полный спектр" вариантов, в том числе усиление финансовых санкций и увеличение военно-морского присутствия в регионе. Это был первый подобный запуск в КНДР с тех пор, как Трамп вступил в должность президента и его можно рассматривать как прямой вызов новой администрации.