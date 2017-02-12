Петербуржцы взяли Исаакий в кольцо, протестуя против передачи храма РПЦ

В Санкт-Петербурге около полутора тысяч человек собрались в сквере у Исаакиевского собора, чтобы выразить протест против его передачи в ведение Русской Православной Церкви. Акция прошла в формате встречи депутатов Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями.

Резник заявил, что не верит обещаниям священников должным образом хранить музейные ценности. По его мнению, даже бесплатный вход в собор может быть отменён. Депутат привел в пример переданный в пользование Церкви Смольный собор, где экскурсии официально бесплатные, но на самом деле посетителям предлагают внести пожертвование 200 рублей.

Резник и Вишневский предложили вынести вопрос передачи Исаакиевского собора на референдум. На встрече также критиковали губернатора Петербурга Георгия Полтавченко за готовность отдать под управление Москвы такие важные для города объекты, как Исаакиевский собор и Российская национальная библиотека. Некоторые протестующие высказывались за отставку Полтавченко.

Участники встречи перешли дорогу и взяли собор в живое кольцо. У большинства к груди были приколоты синие ленточки. Людей было так много, что кольцо вокруг собора оказалось тройным. Среди протестующих были также сотрудники музея. Постояв у собора, участники акции пошли вокруг него хороводом. Встреча прошла без задержаний. Рядом стоял пикет активистов НОД (Народно-освободительного движения), но обошлось без столкновений. Ранее, в 9 утра, здесь же прошел крестный ход — за передачу собора в ведение Церкви, по подсчетам журналистов, он собрал около пятисот человек.