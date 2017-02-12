Глава МИД Грузии встретился с госсекретарем Тиллерсоном

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе провёл в Вашингтоне встречу с новым госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Подробности встречи стали официально известны в воскресенье.

По сообщению грузинского внешнеполитического ведомства, Джанелидзе и Тиллерсон обсудили реформы, проводимые в Грузии, вопросы развития экономики и привлечения инвестиций, а также, обстановку в кавказском регионе и отношения с Россией.



Тиллерсон поблагодарил главу МИД Грузии за вклад в укрепление международной безопасности, имея в виду, прежде всего, участие грузинских военных в операциях НАТО и США на территории Афганистана. Госсекретарь США подтвердил неизменную поддержку независимости и териториальной целостности Грузии, как и готовность Вашингтона "всегда стоять рядом с Грузией для преодоления возникших перед ней вызовов".

"Грузия не только верный союзник США в регионе, но и всецело разделяет западные ценности" - заявил Михаил Джанелидзе. Стороны обсудили график возможных взаимных визитов высокого ранга руководителей двух стран в Вашингтон и Тбилиси.