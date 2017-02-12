Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить иммиграционное законодательство ради обеспечения безопасности страны. Об этом он заявил в еженедельном обращении.

Трамп также аннонсировал снижение налогов для крупных финансовых компаний, введенных администрацией Барака Обамы. По словам Трампа, новая администрация усложнит условия работы компаний, которые планируют вывести свой бизнес за пределы Соединённых Штатов.

Среди главных приоритетов Трампа — создание большого числа новых рабочих мест и борьба с нелегальной иммиграцией. 26 января он подписал указ об усилении борьбы против нелегальных иммигрантов. На этой неделе в Соединенных Штатах во время полицейских проверок были задержаны иностранцев без действительных документов.

Указ Трампа о мигрантах, запрещающий въезд в США гражданам некоторых стран с преимущественно мусульманским населением, оспорил судья в Сиэтле. Администрация Трампа подала иск в ампелляционный суд в Сан-Франциско, но проиграла спор.