Сборная России выиграла хоккейный Евротур

Российские хоккеисты обыграли сборную Чехии в матче Шведских игр со счетом 4:2.

Команда Олега Знарка выиграла все три встречи, набрала 9 очков и стала победителем шведского этапа Евротура, а также и всего турнира.

Ранее россияне выиграли Кубок Карьяла, а на Кубке Первого канала стали вторыми. В общей таблице Евротура у России 24 очка, а у ближайших преследователей – сборной Чехии – 12.

Последний этап Евротура в нынешнем сезоне пройдет в апреле в Чехии.