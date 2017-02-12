В Туркмении в воскресенье состоялись президентские выборы

В Туркмении состоялись выборы президента страны. На пост главы государства претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Явка на выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, превысила 97 процентов. Туркменская служба Радио Свобода (Радио Азатлык) при этом сообщает, что большой активности на избирательных участках в воскресенье не наблюдалось.

Предварительные итоги голосования станут известны в понедельник.

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркмении в 2007 году. На выборах в 2012 году за него, по официальным данным, проголосовали 97 процентов избирателей. Тогда в ЦИК страны так же заявляли о почти стопроцентной явке.

В сентябре 2016 года в Конституцию Туркмении были внесены изменения, увеличивающие срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет. Тогда же было отменено возрастное ограничение для избрания президентом.