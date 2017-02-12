В США переименуют один из колледжей Йельского университета

В США Йельский университет решил переименовать один из своих колледжей, названный в честь одного из идеологов политики рабовладения, бывшего вице-президента США Джона Кэлхуна. Дискуссии о смене названия велись с 2015 года.

В руководстве университета заявили, что репутация Кэлхуна как расиста и политика, который пропагандировал рабство, идет вразрез с ценностями образовательного учреждения. Колледж Кэлхуна будет переименован в честь американской ученой и контр-адмирала флота США Грейс Хоппер, создавшей первый компилятор для компьютерного языка программирования.

Кэлхун занимал пост вице-президента США с 1825 по 1832 год. Он боролся с ограничением рабства на территории отдельных штатов, заявляя, что оно необходимо для "счастья обеих рас".