13-19 февраля. Теннис. Турнир АТР. Буэнос-Айрес, Аргентина
13-19 февраля. Теннис. Турнир АТР. Мемфис, США
13-19 февраля. Теннис. Турнир АТР. Роттердам, Нидерланды
13-19 февраля. Теннис. Турнир WTА. Доха, Катар
13-19 февраля. Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия
13-19 февраля. Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Санкт-Мориц, Швейцария
13 февраля – 5 марта. Шахматы. Чемпионат мира среди женщин. Тегеран, Иран
15-16 февраля. Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
18-19 февраля. Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Отепя, Эстония
18-19 февраля. Санный спорт. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
18-19 февраля. Бобслей. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
13 февраля
Футбол. Чемпионат Англии. 25 тур
"Борнмут" – "Манчестер Сити"
Футбол. Чемпионат Испании. 22 тур
"Эйбар" – "Гранада"
Футбол. Чемпионат Италии. 24 тур
"Лацио" – "Милан"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Локомотив" – "Адмирал"
14 февраля
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи
"Бенфика" – "Боруссия" Д
"Пари Сен-Жермен" – "Барселона"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Барыс" – "Сибирь"
"Автомобилист" – "Металлург" Нк
"Салават Юлаев" – "Ак Барс"
"Югра" – "Авангард"
"Северсталь" – "Торпедо"
"Витязь" – "Куньлунь"
"Динамо" Мн – "Лада"
"Динамо" М – "Амур"
"Йокерит" – "Нефтехимик"
СКА – "Спартак"
ЦСКА – "Сочи"
"Медвешчак" – "Слован"
15 февраля
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи
"Реал" – "Наполи"
"Бавария" – "Арсенал"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Трактор" – "Металлург" Мг
"Слован" – "Медвешчак"
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
Женщины. Личный зачет. NH
Мужчины. Личный зачет. LH
16 февраля
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи
"Краснодар" – "Фенербахче"
"Ростов" – "Спарта"
"Андерлехт" – "Зенит"
"Лудогорец" – "Копенгаген"
"Сельта" – "Шахтёр" Д
"Олимпиакос" – "Османлыспор"
"Астра" – "Генк"
"Гент" – "Тоттенхэм"
"Боруссия" М – "Фиорентина"
"АЗ Алкмар "— "Лион"
"Атлетик" – АПОЭЛ
"Легия" – "Аякс"
"Манчестер Юнайтед" – "Сент-Этьен"
"Вильярреал" – "Рома"
"Хапоэль" Б-Ш – "Бешикташ"
ПАОК – "Шальке-04"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Барыс" – "Металлург" Нк
"Автомобилист" – "Авангард"
"Югра" – "Сибирь"
"Северсталь" – "Спартак"
"Локомотив" – "Куньлунь"
"Витязь" – "Амур"
"Динамо" Мн – "Нефтехимик"
"Динамо" М – "Адмирал"
"Йокерит" – "Ак Барс"
СКА – "Сочи"
ЦСКА – "Торпедо"
"Динамо" Р – "Лада"
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
Женщины. Личный зачет. NH
Мужчины. Личный зачет. LH
17 февраля
Футбол. Чемпионат Германии. 21 тур
"Аугсбург" – "Байер"
Футбол. Чемпионат Испании. 23 тур
"Гранада" – "Бетис"
Футбол. Чемпионат Италии. 25 тур
"Ювентус" – "Палермо"
Футбол. Чемпионат Франции. 26 тур
"Бастия" – "Монако"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Металлург" Мг – "Трактор"
18 февраля
Футбол. Чемпионат Германии. 21 тур
"Боруссия" Д – "Вольфсбург"
"Майнц" – "Вердер"
"Герта" – "Бавария"
"Хоффенхайм" – "Дармштадт"
"Айнтрахт" – "Ингольштадт"
"Гамбург" – "Фрайбург"
Футбол. Чемпионат Испании. 23 тур
"Спортинг" – "Атлетико"
"Реал" – "Эспаньол"
"Депортиво" – "Алавес"
"Севилья" – "Эйбар"
Футбол. Чемпионат Италии. 25 тур
"Аталанта" – "Кротоне"
"Эмполи" – "Лацио"
Футбол. Чемпионат Франции. 26 тур
"Марсель" – "Ренн"
"Лорьян" – "Ницца"
"Анжер" – "Нанси"
"Кан" – "Лилль"
"Метц" – "Нант"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Барыс" – "Авангард"
"Салават Юлаев" – "Лада"
"Югра" – "Металлург" Нк
"Автомобилист" – "Сибирь"
"Северсталь" – "Сочи"
"Витязь" – "Адмирал"
"Динамо" Мн – "Ак Барс"
"Динамо" М – "Куньлунь"
"Локомотив" – "Амур"
СКА – "Торпедо"
ЦСКА – "Спартак"
"Динамо" Р – "Нефтехимик"
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Отепя, Эстония
Женшины. Спринт (С)
Мужчины. Спринт (С)
Санный спорт. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
Мужчины. Двойка
Женщины. Одиночка
Бобслей. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
Мужчины. Двойка
Женщины. Двойка
19 февраля
Футбол. Чемпионат Германии. 21 тур
"Боруссия" М – "Лейпциг"
"Кёльн" – "Шальке-04"
Футбол. Чемпионат Испании. 23 тур
"Реал Сосьедад" – "Вильярреал"
"Валенсия" – "Атлетик"
"Сельта" – "Осасуна"
"Барселона" – "Леганес"
Футбол. Чемпионат Италии. 25 тур
"Болонья" – "Интер"
"Сампдория" – "Кальяри"
"Пескара" – "Дженоа"
"Кьево" – "Наполи"
"Удинезе" – "Сассуоло"
"Рома" – "Торино"
"Милан" – "Фиорентина"
Футбол. Чемпионат Франции. 26 тур
"Бордо" – "Генгам"
"Монпелье" – "Сент-Этьен"
"Лион" – "Дижон"
"Пари Сен-Жермен" – "Тулуза"
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Отепя, Эстония
Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км (К)
Мужчины. Индивидуальная гонка. 15 км (К)
Санный спорт. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
Мужчины. Одиночка
Бобслей. Этап Кубка мира. Пхенчхан, Южная Корея
Мужчины. Четверка
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