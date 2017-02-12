На теннисном матче США-Германия исполнили гимн Третьего рейха

На Кубке Федерации по теннису во время церемонии открытия матча между сборными США и Германии вместо современного немецкого гимна организаторы по ошибке включили композицию времён Третьего рейха. Позднее устроители соревнований принесли извинения зрителям и немецкой команде. Причину, по которой перепутали две версии гимна, не объяснили.

Немецкая теннисистка Андреа Петкович заявила, что, услышав гимн нацистской Германии, хотела покинуть теннисный корт. Она назвала ошибку организаторов "воплощением невежества".

В современном гимне Германии используется та же музыка, что и в эпоху Третьего рейха. Из текста времён национал-социализма были исключены первые два куплета о верховенстве немецкой нации.

А июне 2008 года во время прямой трансляции матча чемпионата Европы между Германией и Австрией телевидение Швейцарии сопроводило гимн ФРГ бегущей строкой со словами гимна Третьего рейха. Вещательная компания позднее извинилась перед зрителями.