Власти Украины опровергли гибель разведчиков, пропавших в Донбассе

Власти Украины опровергли гибель разведчиков в Луганской области. В штабе операции против сепаратистов заявили, что разведгруппу продолжают искать.

В воскресенье группа украинских военных, выполнявшая задание в Луганской области, перестала выходить на связь. Российские СМИ со ссылкой на сепаратистов самопровозглашенной "Луганской народной республики" сообщили о гибели разведчиков.

Конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов, Кремль эти обвинения отвергает.