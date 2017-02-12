Эрдоган: армия Турции заняла центр сирийского города Эль-Баб

Турецкая армия и её союзники заняли центр сирийского города Эль-Баб, находившийся под контролем группировки "Исламское государство", запрещённой в ряде стран, включая Россию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Эль-Баб окружен со всех сторон, исламисты отходят из города. Эрдоган подчеркнул, что полное взятие города — это вопрос времени.

По информации агентства Anadolu, турецкие военные уничтожили подземные тоннели, которыми пользовались исламисты.

Сирийский город Эль-Баб находится в 30 километрах от границы с Турцией. В конце августа прошлого года Анкара начала операцию "Щит Евфрата", чтобы, как утверждалось, вытеснить джихадистов из приграничных районов.