Дэвид Боуи посмертно удостоен четырех премий "Грэмми"

Британский рок-музыкант Дэвид Боуи посмертно получил 4 премии "Грэмми" в ходе 59-й церемонии вручения наград, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Боуи стал первым в номинации "лучший рок-исполнитель", а одноименная песня из его последнего альбома "Blackstar" – в номинации "лучшая рок-композиция".

Кроме того, альбом "Blackstar", вышедший за несколько дней до смерти музыканта , победил в номинациях "лучший альтернативный альбом" и "лучший инжиниринг неклассического альбома".

Статуэтка за лучшее оформление последнего альбома Боуи досталась дизайнеру Джонатану Барнбруку, работавшему над обложкой и буклетом "Blackstar".

Британская певица Адель получила "Грэмми" за лучший вокальный поп-альбом ("25") и лучшее сольное поп-исполнение (песня "Hello").

Американская певица Бейонсе победила в категории "лучшее музыкальное видео" за клип к песне "Formation". Это 21-я премия "Гремми" в её карьере.

Дэвид Боуи умер 10 января прошлого года в возрасте 69 лет. За два дня до этого, в день рождения музыканта, вышел его последний альбом "Blackstar