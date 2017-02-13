Нидерланды: премьер Рютте не желает сотрудничать с Гертом Вилдерсом

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет сотрудничать с Гертом Вилдерсом, крайне правым политиком и депутатом парламента, заявившем, что поддерживает предложения о запрете ислама на территории Нидерландов. Рютте написал в воскресенье в своём Твиттере, что предрекает Вилдерсу "ноль процентов". Это стало первым кратким заявлением премьера в Твиттере, которым он не пользовался последние шесть лет.

Опросы общественного мнения предсказывают Вилдерсу и его Партии свободы вероятность завоевания большинства голосов на выборах 15 марта. Судя по результатам опросов, несмотря на рост популярности, правые не получат достаточного количества мандатов для формирования правительства.

Вилдерс заявил, что в случае получения его партией большинства голосов на выборах, оппоненты будут вынуждены считаться с ним и его сторонниками.