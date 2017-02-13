В Казахстане арестован независимый журналист Жанболат Мамай

В Казахстане главный редактор независимой газеты арестован по обвинению в "отмывании денег". Неправительственная организация Фонд Адил Соз Фонд сообщила 13 февраля, что Жанболат Мамай в минувшие выходные дни был помещён на два месяца в камеру предварительного заключения.

Редактируемая Мамаем газета известна критическими публикациями в адрес правительства Казахстана. Следователи утверждают, что журналист был причастен к отмыванию средств, похищенных беглым олигархом Мутаром Аблязовым. Журналист отвергает обвинения в связях с Аблязовым и заявляет о политических мотивах ведущихся в его отношении следственных действий.

Аблязов, как сообщает Радио Азаттык, бывший глава банка БТА, ныне живущий за границей, является главным оппонентом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его разыскивают правоохранительные органы Казахстана, России и Украины в связи с подозрениями в присвоении 5 миллиардов долларов США. Аблязов отвергает эти подозрения и утверждает, что они "политически мотивированы".