Песков: советник Трампа не вел бесед об отмене санкций с послом РФ

В Кремле утверждают, что сообщения о том, что посол России в США Сергей Кисляк обсуждал отмену санкций с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в спецслужбах, что Майкл Флинн обсуждал с послом санкции еще до вступления Трампа в должность, подав Кремлю "недопустимый и потенциально незаконный сигнал" о том, что санкции могут быть отменены. Сам Флинн это отрицал, однако в последнем заявлении, сделанном его пресс-секретарем, говорится, что он "не помнит" деталей разговора.



Американская пресса сообщает, что позиции советника президента по национальной безопасности заметно ослабли, в администрации "не могут ему доверять". В воскресенье представитель Белого дома в одной из телепередач отказался защищать Флинна. По утверждениям некоторых изданий, советнику президента может грозить отставка. Однако позиция самого Дональда Трампа по этому вопросу пока не ясна.