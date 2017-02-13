Песков: советник Трампа не вел бесед об отмене санкций с послом РФ

В Кремле утверждают, что сообщения о том, что посол России в США Сергей Кисляк обсуждал отмену санкций с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в спецслужбах, что Майкл Флинн обсуждал с послом санкции еще до вступления Трампа в должность, подав Кремлю "недопустимый и потенциально незаконный сигнал" о том, что санкции могут быть отменены. Сам Флинн это отрицал, однако в последнем заявлении, сделанном его пресс-секретарем, говорится, что он "не помнит" деталей разговора.
Американская пресса сообщает, что позиции советника президента по национальной безопасности заметно ослабли, в администрации "не могут ему доверять". В воскресенье представитель Белого дома в одной из телепередач отказался защищать Флинна. По утверждениям некоторых изданий, советнику президента может грозить отставка. Однако позиция самого Дональда Трампа по этому вопросу пока не ясна.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.