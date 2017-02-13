Возвращение антиутопий

Александр Генис: Первые недели новой администрации в Вашингтоне проходят необычайно бурно. Никакого медового месяца у Трампа с Америкой не вышло. Хотя его избиратели и довольны тем, что их президент вроде бы собирается выполнять предвыборные обещания, противники Трампа именно этого боятся. В накаленной атмосфере каждое слово власти, не говоря уже о президентских “твитах”, подвергается тщательному анализу прессы. Не зря Трамп считает, что находится с ней в состоянии перманентной войны. Особое внимание критически настроенной общественности вызвала фраза представителя Белого дома “альтернативные факты”. Этот оксюморон немедленно стал общеамериканской шуткой, мемом и угрозой.

Побочным следствием своеобразное обращения новой власти с правдой стала внезапная, но закономерная мода на роман Оруэлла “1984”, где подробно разбираются подобные примеры “новояза”. Знаменитая, но изрядно забытая антиупоия английского классика, мгновенно стала бестселлером в США. Издатели не успевают печатать новые тиражи. Бродвей объявил о постановке инсценировки романа, премьера которой состоится уже 22 июня. Вслед за Оруэллом читатели вспомнили и о других фантастических романах, которые, по мнению оппонентов Трампа, предостерегают от угрозы авторитарной политики.

О буме антиутопий в сегодняшней Америке рассказывает ведущая КО АЧ Марина Ефимова.

Марина Ефимова: С момента инаугурации президента Дональда Трампа в Америке, помимо уличных протестов и интернетных бурь, начался еще один процесс: возрождение интереса к романам-антиутопиям. Писательница Маргарет Этвуд – единственный живой автор знаменитой антиутопии – стала героиней дня. Ее роман 32-летней давности «Рассказ служанки» - о Новой Англии, где установился тоталитарный режим, сделавший женщин рабынями, - снова стал бестселлером, и издатель за последние три месяца допечатал 100 000 дополнительных экземпляров книги. Взлетели продажи произведений Джорджа Оруэлла, написанных в конце 1940-х годов: повести «Скотский двор» и культового романа«1984-й» (последний на одну неделю стал бестселлером). В список широко востребованных книг попала даже антиутопия Олдоса Хаксли 1932 года – «О дивный новый мир», действие которой происходит в Англии середины третьего тысячелетия. А среди бестселлеров на сайте Амазон 9-е место занял роман Синклера Льюиса «У нас это невозможно» - сатира 1935 года на воображаемого воинственного кандидата в президенты – популиста, который на деле оказывается демагогом фашистского толка.

Статистика нового бума романов-антиутопий иногда кажется неправдоподобной: со дня инаугурации Трампа продажа романа Оруэлла «1984-й», если верить рекламному агенту издательства «Пингвин», выросла в 100 раз!

Другой показатель – интернет. По словам споксмена компании Твиттер, за одну, предпоследнюю, неделю января роман «1984-й» упоминался в соцсетях 290 000 раз. Один из участников этих интернетных обсуждений написал: «Готовьтесь к 1984-му!»

Журналисты и ведущие большинства телеканалов в последние недели не обходятся без сравнений политики и риторики Трампа и его администрации с авторитарными режимами из романов-антиутопий. В интервью с NBC советник президента мисс Конвей использовала выражение - «альтернативные факты», и один из комментаторов Нью-Йорк Таймс написал :

Диктор: «По Оруэллу, в тоталитарном обществе язык - политическое орудие, и те, кто у власти, сами решают, что признавать реальностью, а что – нет».

Марина Ефимова: Это, безусловно, верно, хочу только заметить, что язык при любом режиме является политическим орудием – с той заметной разницей, что в демократических странах этим орудием могут пользоваться все соперничающие политические партии.

Ведущий CNN Ван Джонс прочел зрителям отрывок из романа «1984-й», в котором власть пытается приучить граждан «отвергать то, что видят их глаза и слышат уши». Тележурналист сказал, обращаясь к зрителям:

Диктор: «Давайте не примиряться с явной ложью, не вступать на оруэлловскую дорогу. Надеюсь, что и мистер Трамп не собирается вести нас по этой дороге».

Марина Ефимова: Я тоже от души на это надеюсь, но, рискуя быть занудой, не могу не напомнить, что жуткое требование «отвергать то, что видят ваши глаза и слышат уши» довольно широко используется в американской юриспруденции: на судебных процессах именно этого требуют от присяжных, когда представленные свидетельства, даже совершенно достоверные, из-за различных формальностей суд не должен принимать во внимание.

Сейчас профессора, политологи, писатели торопятся объяснить причины интереса к романам-антиутопиям. Проф. Стэнфорда Уоллок сказал корреспонденту НЙТаймс:

Диктор: «Действия нынешней администрации возбуждают такую тревогу своей необычностью и непривычностью для Америки, что публика пытается найти в литературе помощь для постижения этой новой реальности».

Марина Ефимова: Профессор Коннектикутского университета Мейер говорит о романе Синклера Льюиса «У нас это невозможно»:

Диктор: «Эта книга была известна и раньше, хотя никогда не считалась классикой. Но сейчас в ней видно столько изумляющих параллелей с настоящим, что она кажется прямой сатирой на политика типа Трампа»

Марина Ефимова: Книготорговцы и издатели, форсируя выгодный им интерес публики к залежавшимся на полках романам-антиутопиям, в аннотациях пишут прямо:

Диктор: «Роман «У нас это невозможно» предвещал феномен Дональда Трампа и предсказывал опасную привлекательность авторитаризма».

Марина Ефимова: Особенно эмоциональную (я бы даже сказала – яростную) и искусно артикулированную статью на эту тему написал в Нью-Йоркере известный журналист Адам Гопник. Она называется “«1984-й» и Америка Трампа”. Автор пишет:

Диктор: «Ложь Трампа и готовность, с которой он её повторяет, демонстрируют успешность приемов «Большого Брата», какой бы неуклюжей ни была его риторика. Сама натура Трампа – яростно, неуправляемо тоталитарная».

Марина Ефимова: От души презирая покорных конгрессменов, Гопник сравнивает Трампа с «бешеным римским императором Калигулой», который, издеваясь над покорным римским Сенатом, сделал сенатором своего коня. «Поведение Трампа, - пишет Гопник, - не принесет ему политических потерь, потому что некомпетентность, импульсивность, непоследовательность и есть его политика. На этом он пришёл к власти.» И далее:

Диктор: «Трамп культивирует непредсказуемость, некомпетентность и презрение к резонам потому, что разумность, компетентность и терпеливое накопление фактов и свидетельств даёт право образованным людям претендовать на первенство. А это рождает мстительность... Интеллектуалы консерваторы могут не доверять новоиспеченному демагогу, но они больше ненавидят тех, кто ему противостоит – своих политических противников».

Марина Ефимова: Опять не могу не придраться. Гопник рисует психологически убедительную ситуацию. Но американскую политику последних десятилетий (во всяком случае, внешнюю политику), когда её проводили в жизнь «образованные люди - разумные, компетентные и терпеливые» при всём желании трудно признать успешной и даже иногда - разумной. Поэтому не исключено, что нынешнее противостояние интеллектуалов-консерваторов продиктовано не мстительностью, а реальным недовольством состоянием дел в стране.

И еще одно меня удивляет: то, что ни Адам Гопник, ни другие комментаторы не задаются вопросом – почему половина избирателей Америки проголосовала за Трампа? Не просто за республиканца, а с энтузиазмом и страстью именно за Трампа - с его шокирующей грубостью, полит-некорректностью, непредсказуемостью действий и сомнительностью политики?

Многие комментаторы писали, что его электорат – это белые необразованные мужчины из глубинки, причем писали о них в таком тоне, что, мол, в семье не без урода. Между тем, это десятки миллионов потомственных американцев - рабочих, фермеров и той части «среднего» класса, которая всё быстрее скатывается к «нижнему». Элита, политики, интеллектуалы, влиятельные знаменитости, пресса в течение нескольких последних десятилетий заботились о ком угодно - об эмигрантах, о сексуальных меньшинствах, о народах чужих стран (и о голодающих, и о тех, кто не голодает, но живет под диктаторами).

Между тем, с уходом производства из Америки миллионы американцев лишились не просто работы, но и перспективы получить работу по своим возможностям. Мы, остальные, тогда помчались решать их проблемы? Город Детройт лежал чуть ли в руинах 40 лет. Уже разбомблённая столица немецкого автомобилестроения – Штутгарт – давно отстроилась и расцвела. Хиросима превратилась в цветущий город! Мы рвались на помощь Дейтройту? Шли маршем к Капитолию в розовых шапочках? И вот открылась дверь, вошёл матрос Железняк и гаркнул: «Кончилось ваше время! Караул устал». А чего же мы ждали?