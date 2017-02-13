Яровая предлагает карать за "склонение к самоубийству"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в 2016 году в России 720 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством. Об этом депутат рассказала на совещании Госдумы в понедельник. По словам Яровой, в эти данные не включены попытки самоубийства.

Также Яровая рассказала о том, что в Госдуме подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к самоубийству. В частности, она предложила ввести новую статью "Склонение или содействие к совершению самоубийству" с помощью уговоров, предложений, подкупа и обмана при отсутствии признаков доведения до самоубийства. Также она предложила ввести ответственность за "советы и указания" в совершении суицида.

В мае 2016 года "Новая газета" опубликовала расследование о так называемых "группах смерти" в социальной сети "ВКонтакте", в которых, как утверждается, несовершеннолетних с помощью игры доводят до самоубийства. В ноябре администратор одной из подобных групп Филипп Будейкин был арестован по обвинению в доведении до самоубийства. Публикация вызвала широкую дискуссию, участники которой подвергали сомнению эффективность запретительных мер для предотвращения суицидов.

